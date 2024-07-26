أولمبياد باريس: الرياضة والسياسة بين ماكرون ومبابي!

تعرّضت استعدادات السلطات الفرنسية للتحضير لحفل افتتاح كبير لدورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، لضربة غير متوقعة، أمس الجمعة، مع إصابة شبكة القطارات بالخلل نتيجة أعمال تخريب منسقة أوقفت معظم القطارات عالية السرعة، وقد توجهت الشكوك في مسؤولية هذا التخريب إلى الفوضويين من أقصى اليسار الذين لديهم تاريخ باستهداف الشبكة، كما حامت شكوك حول روسيا التي قال الرئيس الفرنسي سابقا إنها تخطط لاستهداف الألعاب.
على الجبهة السياسية، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأنظار بتصريح له يطالب فيه دول العالم بوقف الصراعات المسلحة كجزء من الهدنة الأولمبية، وذلك بالتناظر مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 أمس الجمعة. توجه غوتيريش في أول أمثلته على الصراعات الجارية إلى «المعاناة المروعة في غزة» دون أن ينسى طبعا ذكر ما يحصل في أوكرانيا والسودان والكونغو وميانمار. يستعيد غوتيريش في تصريحه إرث الأولمبياد الإغريقي القديم الذي كانت تتوقف خلاله المعارك وتتركز المنافسات على الرياضة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في اليوم نفسه، عن أمله في حصول «هدنة سياسية» توقف مؤقتا الأزمة الحكومية التي تتعرض لها بلاده خلال الأسابيع الأخيرة. قبل أشهر من هذا التصريح كان ماكرون، يطمح، كما يصرح أحد المؤرخين الفرنسيين لوكالة رويترز، إلى أن يتم التعامل معه خلال الأولمبياد مثل إمبراطور، لكنه الآن «بطة عرجاء». تعرض الرئيس الفرنسي لخيبة كبرى بعد مقامرته السياسية التي حلّ خلالها البرلمان وأعلن انتخابات تشريعية جديدة، متوقعا صعوده مجددا عبر جمع أصوات الخائفين من انتصار اليمين المتطرّف الشعبوي الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، وكانت النتيجة فوز تحالف اليسار، ليأتي اليمين المتطرّف ثانيا، وحزب ماكرون ثالثا.
ماكرون المشغول بحصول «هدنة سياسية» في بلاده، لم يقترب أدنى اقتراب من الحسّ الأخلاقي الذي أبداه غوتيريش نحو معاناة الفلسطينيين والسودانيين والأوكرانيين وغيرهم، وكان يمكن لهبوطه من حلم الامبراطور إلى درك «البطة العرجاء» أن يفسّر اقتصاره على الهمّ المحلّي، لولا أنه قال قبل أيام إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الوقت الذي يخوض فيه الأخير في دماء الفلسطينيين، وتدرس محكمتا الأمم المتحدة، العدل والجنائية، في اتهامات له بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
حصلت أمثال لهذا الموقف المعطوب أخلاقيا مع المبالغات التي أبداها وزير داخلية ماكرون، جيرالد دارمانان، في هذه القضية حين تحدث عن توفير بلاده حماية للرياضيين الإسرائيليين على مدى 24 ساعة خلال دورة الألعاب الأولمبية، ردا على تصريح لنائب يساري قال إن الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في فرنسا، وتنطع نظيره وزيره الخارجية ستيفان سيغوريه، بدوره، للترحيب بالوفد الإسرائيلي.
تعبّر هذه المواقف، في مجملها، عن تهافت الكلام عن عدم ارتباط الرياضة بالسياسة، وتكشف بشكل فاضح الانحيازات السياسية الداخلية والخارجية للمسؤولين المذكورين، وتفيد في هذا مجال المقارنات هذا استعادة بعض مواقف كيليان مبابي، لاعب كرة القدم الفرنسي الأشهر حاليا، وهو ابن لمهاجرين، مثل قيامه بعد فوزه ببطولة العالم بعمر 19 عاما بالتبرع بالمبلغ الكبير الذي حصل عليه نتيجة ذلك الفوز إلى جمعية خيرية في باريس، ودعوته للناخبين الشباب، بعد إعلان ماكرون عن الانتخابات الأخيرة الصريحة إلى مواجهة «المتطرفين» من اليمين الشعبوي، وصدهم عن «أبواب السلطة».
سارع جوردان بارديلا، زعيم حزب «الجبهة الشعبية» المتطرّف، للرد على مبابي قائلا: «لا تتجاوز الخط الذي تسوق فيه» بمعنى أن على مبابي عدم التدخّل في السياسة التي هي ليست شأنه. ما تقوله كل الوقائع الآنفة إن السياسة هي شأن الجميع، وأن موقف مبابي كان مهما لمجابهة مواقف بارديلا ودارمانان و»البطة العرجاء»!
*مجازر غزة ستكون شوكة في حلق
كل من يقف في خندق الكيان الصهيوني المجرم الهمجي ( شاء من شاء وأبى من أبى ).
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
لندن – «القدس العربي»: صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء، لصالح حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية، بحجة الحفاظ على الحيادية. وبذلك سيتم تعديل قانون مقترح يشير إلى أن ارتداء المشاركين في الفعاليات والمنافسات التي تنظمها الاتحادات الرياضية لـ”رموز دينية محظور”.
وأوضح النص الصادر عن أعضاء المجلس أن التعديل يهدف لـ”حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية”. وأضافوا أن “أغطية الرأس تعرض انضباط الرياضيات اللاتي يرتدينه للخطر” . والجهة المقترحة للتعديل كانت كتلة اليمين “الجمهوريين”، بينما تبناه المجلس بنحو 160 صوتا مقابل 143 صوتا رافضا. وفي تعديلهم قال أعضاء مجلس الشيوخ إن “كل مواطن حر في ممارسة دينه”، لكنهم أكدوا على ضرورة الامتناع عن الترويج للاختلافات. ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سيطبق في أولمبياد باريس 2024. ولم تتح وزارة الرياضة الفرنسية للتعقيب على الفور.
– 19 – يناير – 2022 –
بعد ما حصل في مباراة المغرب والأرجنتين هل وضع إدارة وحوكمة الأولمبياد في (فرنسا) أفضل من وضع (فشل) ألمانيا في إدارة وحوكمة بطولة أوروبا كما ثبت على أرض الواقع في عام 2024،
في إضافة إلى رأي القدس العربي، تحت عنوان (أولمبياد باريس: الرياضة والسياسة بين ماكرون ومبابي!) https://www.alquds.co.uk/?p=3376710
لأن هل فرنسا أرادت إلغاء أم إبدال اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية، أم أرادت إبدال مفهوم المسؤولية، في إلغاء مفهوم العقوبة، في أي خطأ داخل أي علاقة، بحجة الحب، بدل التدوين القانوني، في حفل (الإفتتاح)؟!
هل يمكن تكوين أي تنظيم بلا قانون لحفظ حق فلان أو علان داخل أي أسرة أو شركة أو دولة، أم لا؟!
تراكم تدوين حكمة الخبرة الإنسانية شيء، وفلسفة سياسة الإنسانية في أي سياق، شيء آخر،
لا يمكن إلى أي ظلم، الذي يبدأ بالتحرّش والاستفزاز المقصود، في الإستمرار بلا عقوبة، والدليل حركة Me too، في مجال أي مهنة أو وظيفة بين الموظف والمسؤول (علاقة زواج المتعة، بلا مسؤولية)،
بينما إشكالية (السودان) تختلف عن إشكالية (فلسطين)، هي إشكالية حيوان (الضبع)، أو من يضحك على من، أو من أخبث مِن مَن، في الحصول على أكبر حصة من (الضحية)، بعد قتلها، بغض النظر كان القتل (حلال أم حرام/غير شرعي/غير قانوني)،
صحيح.. ما حدث في مباراة المغرب والارجنتين
كانت فضيحة بكل المقاييس .. لولا تدخل الجمهور
لاسمرت المقابلة إلى الفجر.. حتى تفوز الارجنتين..
ناهيك عن المجازر في تدخل اللاعبين الأرجنتيني
بعنف اكثر من واضح… ولم يتحرك الحكم… في
المقابل ثمانية كروت صفراء للمغاربة بأسباب واهية
جدا.. وهم انيقين جدا في لعبهم..
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في النهاية … الوقت الإضافي في مجموعه كان 19 دقيقة….
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19 دقيقة لعبت على العشب..
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بمعنى نصف الشوط الثاتي كله وقت ضائع…
و لم يحدث هذا من قبل..
ولذلك من وجهة نظري نحن في حاجة إلى فهم واستيعاب، أهمية أن يكون غرض (التدوين) هو (التشخيص) وليس (الفضفضة)،
كما هو حال ما ورد تحت عنوان (الإنسان المعاصر في عصر الذكاء الاصطناعي) https://www.alquds.co.uk/?p=3376657
والأهم هو لماذا، لأن نحن في حاجة إلى مفهوم الدولة أو الشركة أو الأسرة من أجل خلق الإقتصاد أو جيل المستقبل، في إكمال الحياة الإنسانية،
تبدأ الإشكالية مع الظلم أو التحرش والاستفزاز للتعدي على حقوق فلان من أجل علان، بمساعدة ممثلي عقلية (آل البيت) أو ممثلي عقلية (شعب الرّب المُختار)،
كما حصل في (فلسطين) ما بعد بداية إعادة الإعمار من خلال تسويق مشروع مارشال سويفت في تحصيل حقوقك من أي تعامل تجاري، خارج حدود الدولة، في عام 1945،
يجب إيجاد (الكهرباء الأرخص)، لو أردنا (أتمتة) إدارة وحوكمة كل خدمة أو وظيفة في الدولة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008،
(الصين) طرحت (المقايضة) مع (العراق) في عام 2015، وطرحت مبادرة طرق وحزام الحرير،
والعراق، في المقابل طرح مشروع (طريق التنمية) ووقع مع (الصين)، عقد بناء (مدينة الجواهري) وعقد بناء (مدينة بسماية) مع (كوريا)، كنماذج للمدن الذكية في عام 2024.
نحن في المقابل أثناء طرح مشروع المقايضة الصيني مع العراق في (بيت الحكمة)، كممثلين مشروع صالح (التايواني) عرضنا مقترح أمام عدسات التلفزة، ثم فسرناه في ورشتي عمل،
الأولى في (بيت الحكمة) والثانية في (وزارة التخطيط) في الأسبوع الأخير من الشهر الأول في عام 2022 في بغداد-العراق،
كيفية خلق منافس وطني من AI، وكيفية خلق منافس دولي من AI، ومن الثلاثة نخلق سوق منافسة في الوصول إلى أفضل Saleh Halal AI من خلال منافسة Art Calligraphy على أفضل عمل فنّي/مهني/خدمة/وظيفة لتحسين جودة الكفاءة والإيردات، بين لغة الفلسفة ولغة الحكمة ولغة القرآن وإسلام الشهادتين، حتى تستطيع أي دولة، ترغب في دخول المنافسة في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، كما نجح كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون في الإدارة والحوكمة ما بعد 1/1/1400 هجرية،
لمن يبحث عن حلول، بدل مشاكل وأزمات بيروقراطية الديمقراطية وإصرار (آل البيت) أو (شعب الرّب المُختار) على (ظلم) أهل (فلسطين) أو (تايوان) وبقية من لم تعترف الأمم المتحدة بدولهم بسبب الشفاعة والمحسوبية أو (الواسطة/الرشوة) إلى أحد أصحاب حق (النقض/الفيتو) في مجلس الأمن.🤨😉
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كما انتزعوا من روسيا بوتين ظلمًا خطوط غاز نورد ستريم…أنتزع منهم عنوة بهجة الألعاب الأولمبيّة؛ بخط قطارات يوروستار العظيم! فالعين بالعين والسنّ بالسنّ والبادي أظلم.