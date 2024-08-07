أولمبياد باريس.. السعودية أبو طالب تفوز على الإسرائيلية سامبرغ في التايكوندو

إسطنبول: حسمت السعودية دنيا علي أبو طالب، نزالها في مواجهة الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، بمجموعتين لواحدة، الأربعاء، في دور الـ16 لمنافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كغ في “أولمبياد باريس 2024”.

ونجحت اللاعبة السعودية في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 2-6، إلى تعادل عبر فوزها في المجموعة الثانية 5-4، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة بفوز ساحق بنتيجة 10-0 لتتأهل للدور ربع النهائي.

وكانت سامبرغ المرشحة الأبرز للفوز بهذه المواجهة، خاصة وأنها تحمل برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وتبحث البطلة السعودية مع أولى مشاركتها الأولمبية في باريس عن ميدالية أولى نسائية لبلادها في تاريخ الأولمبياد.

(الأناضول)