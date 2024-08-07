إسطنبول: حسمت السعودية دنيا علي أبو طالب، نزالها في مواجهة الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، بمجموعتين لواحدة، الأربعاء، في دور الـ16 لمنافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كغ في “أولمبياد باريس 2024”.
ونجحت اللاعبة السعودية في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 2-6، إلى تعادل عبر فوزها في المجموعة الثانية 5-4، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة بفوز ساحق بنتيجة 10-0 لتتأهل للدور ربع النهائي.
وكانت سامبرغ المرشحة الأبرز للفوز بهذه المواجهة، خاصة وأنها تحمل برونزية أولمبياد طوكيو 2020.
وتبحث البطلة السعودية مع أولى مشاركتها الأولمبية في باريس عن ميدالية أولى نسائية لبلادها في تاريخ الأولمبياد.
(الأناضول)
أولمبياد باريس.. السعودية أبو طالب تفوز على الإسرائيلية سامبرغ في التايكوندو……بل قل اسرائلية تنازالت من استدامة التطبيع .
وإلا أفسد التطبيع!
الله أكبر ✌️🇵🇸😊👍
وندخل عالم الرياضة وعلى ظهر الخبر لكي نضع فقط بعض السطور رقة وخفة كدالك شكرا لكم وعلى هد ا الوجه نحن لانفرق بين الفن والرياضة وقلنا هد ا مرارا فاكلاهما يد افي يد وكلاهما يشد على اليد المتميزة بحرارة فاللعبة الرياضية التي رسمت من أجلها هده السطور أي التايكوندو (بالإنجليزية: Taekwondo
فهي ليست وليد عصرنا الحاضر بل لها جدور في عمق التاريخ فلا يعجب القارئ المحترم من هد ا الذي قلته فانقول بلغة لاختصار لاعن ضعف ولا فخر هنيئا للفائزة ونقولها كدالك لاخرى فالخسارة دائما غير ممكن وكدالك الربح .