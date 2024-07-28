أولمبياد باريس.. الفيفا يخصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات بعد فضيحة التجسس

إسطنبول: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السبت، خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس، وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية التجسس على منتخب نيوزيلندا.

كما قرر الفيفا إيقاف جوزيف لومباردي، محلل الأداء، وياسمين ماندر المدربة المساعدة لعام واحد، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري (226 ألف دولار) على الاتحاد الكندي لكرة القدم.

وكتب “فيفا” على موقعه الرسمي بالإنترنت: “في أعقاب إجراءات تأديبية تم فتحها ضد الاتحاد الكندي لكرة القدم ومسؤوليه بيفرلي بريستمان وجوزيف لومباردي وجاسمين ماندر، قرر رئيس لجنة الانضباط التابعة للفيفا إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف بالفيفا وفقا للمادة 56.3 من قانون الانضباط”.

وتابع: “تم اتخاذ هذا القرار بسبب احتمال أن تؤثر نتائج الإجراءات على تطور مسابقة نهائيات بطولة كرة القدم النسائية الأولمبية الجارية، دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين باريس 2024، وبهدف حماية حقوق المدعى عليهم”.

وأضاف: “بناء على ذلك، وبعد تقييم جميع الأدلة الموجودة في الملف، أصدر رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي العقوبات التالية لانتهاك المادة 13 من قانون الفيفا: خصم تلقائي لست نقاط وغرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري، وإيقاف بيفرلي بريستمان،

وجوزيف لومباردي، وجاسمين ماندر عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام واحد”.

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية استبعدت هي الأخرى بريستمان، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة إيقافها بسبب فضيحة التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا بطائرة بدون طيار “درون” قبل لقاء الفريقين معا.

وفازت كندا على نيوزيلندا 2-1 في المباراة الافتتاحية للكرة النسائية في ألعاب باريس الخميس، وهي المباراة التي غابت عنها بريستمان طواعية بعد تفجر فضيحة التجسس هذا الأسبوع.

(الأناضول)