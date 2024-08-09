أولمبياد باريس: توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي 

المصري محمد إبراهيم السيد بعد فوزه على الأرميني كارين أصلانيان خلال أولمبياد طوكيو 2020- ا ف ب

باريس: أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة “لو باريزيان”.

ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس، الأربعاء، بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً، لاتهامه “بوضع يده على ردفي زبونة” في الحانة.

دايلي ميل: القبض على مصارع مصري ضمن البعثة الأوليمبية فجر الجمعة المعلومات بتقول إن محمد السيد كيشو المصارع المصري اتقبض عليه بتهمة التحرش بسيدة في حانة والشرطة الفرنسية تتهم اللاعب بأنه كان في حالة سكر .. وتحقق في مزاعم السيدة تجاهه نهاية مؤسفة وكارثية لبطل أوليمبي 💔 — Azza Rakha (@azza_rakha3) August 9, 2024

وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، تم القبض عليه، وزعم أنه ارتكب فعلته وهو “في حالة سكر تام”.

(أ ف ب)