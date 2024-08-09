أولمبياد باريس: توقيف مصارع مصري بشبهة الاعتداء الجنسي 

باريس: أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسياً على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة “لو باريزيان”.
ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاماً)، الحائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس، الأربعاء، بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.
ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً، لاتهامه “بوضع يده على ردفي زبونة” في الحانة.
دايلي ميل: القبض على مصارع مصري ضمن البعثة الأوليمبية فجر الجمعة
المعلومات بتقول إن محمد السيد كيشو المصارع المصري اتقبض عليه بتهمة التحرش بسيدة في حانة والشرطة الفرنسية تتهم اللاعب بأنه كان في حالة سكر .. وتحقق في مزاعم السيدة تجاهه
نهاية مؤسفة وكارثية لبطل أوليمبي 💔
— Azza Rakha (@azza_rakha3) August 9, 2024
وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.
ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المصارع محتجزاً حالياً لدى الشرطة.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، تم القبض عليه، وزعم أنه ارتكب فعلته وهو “في حالة سكر تام”.
(أ ف ب)
مصيبة العرب و”المسلمين”، أغلبهم بدون التعميم، الجهل والتخلف والعشوائية في الحياة، ويعتقدون أن حريات الغرب تتيح لهم الكشف عن كبتهم الجنسي ونزواتهم الحيوانية.
الحرية في الغرب لا تعني الفوضى والبلطجة واالعشوائية. نعم هناك حرية جنسية لكن برضى الطرفين وليس بالغصب وفرض الذكورة المتخلفة كما يحصل في الدول العربية حيث الاغتصاب والبلطجة والتحرش، لأنهم يستغلون خوف النساء من الفضيحة، ويستفيدون من فساد الشرطة والمسؤولين وانتشار الرشوة وعدم تطبيق القانون.
أما في الغرب قالقوانين صارمة ورادعة والويل لمن يضبط بالجرم ويا سواد ليله، حيث سيندم حيث لا ينفع الندم.
شوهتونا وفضحتونا وحسبنا الله ونعم الوكيل