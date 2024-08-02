أولمبياد باريس.. مصر تلحق بالمغرب إلى نصف نهائي كرة القدم

fباريس: تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بفوزه على باراغواي بركلات الترجيح 5-4، الجمعة، على ملعب “فيلودروم” بمارسيليا، في الدور ربع النهائي.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم دياغو غوميز بالهدف الأول لمنتخب الباراغواي في الدقيقة 71 بعدما انفرد بالحارس حمزة علاء وسدد بقوة في الشباك.

ونجح منتخب “الفراعنة” في إدراك التعادل من رأسية رائعة لإبراهيم عادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق وتحديدا في الدقيقة 87، مستغلا تمريرة عرضية من زميله أحمد سيد “زيزو”.

ورفع عادل بهذا الهدف رصيده إلى 3 أهداف في الأولمبياد، بعد ثنائيته الرائعة في مرمى إسبانيا في ختام مباريات دور المجموعات.

واستمر التعادل بهدف لمثله، بعد الشوطين الإضافيين، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة، بعدما تصدى حارس المنتخب المصري لركلة الترجيح الثانية التي سددها اللاعب مارسيلو بيريز.

وبهذه النتيجة، بلغت مصر المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 60 سنة، بعدما سبق وأن وصلت إلى الدور نفسه في نسختي 1928 و1964.

وضمن العرب ميدالية في كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس، بعد تأهل مصر والمغرب إلى نصف النهائي.

وتلعب مصر، الاثنين المقبل، على ملعب “غروباما” بمدينة ليون، مع الفائز من مباراة فرنسا والأرجنتين في نصف النهائي، فيما يواجه المغرب إسبانيا في الدور ذاته.

(الأناضول)