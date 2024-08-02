أولمبياد باريس.. مصر تهزم النرويج وتتأهل لربع نهائي كرة اليد

باريس: تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بعد فوزه على النرويج بنتيجة 26-25، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف الدنمارك المتصدرة، والتي انتصرت 28-25 على المجر، ونقطة واحدة عن النرويج صاحبة المركز الثاني.

انتهى الشوط الأول لصالح منتخب “الفراعنة” بنتيجة 14-13، لكن الشوط الثاني شهد عودة لمنتخب النرويج الذي نجح في التقدم أغلب فترات الشوط، إلى أن نجح الفراعنة في حسم النتيجة في الدقائق الأخيرة لصالحهم بنتيجة 26-25.

وحافظت فرنسا على آمالها بالتأهل، بعد فوزها 28-21 على الأرجنتين.

ولدى فرنسا 3 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة عن المجر قبل مواجهتهما في ختام مباريات المجموعة الأحد.

وفي المجموعة الأولى، ضمنت ألمانيا مكانها في ربع النهائي، بعد تسجيلها 4 أهداف متتالية قرب النهاية لتفوز 33-31 على إسبانيا.

ولحقت سلوفينيا بألمانيا بعد تغلبها 29-28 على اليابان، فيما فازت السويد على كرواتيا بنتيجة 38-27.

وتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط مثل سلوفينيا، وتحسم مواجهتهما في ختام المجموعة صاحب الصدارة.

ولدى كل من السويد وإسبانيا وكرواتيا 4 نقاط، فيما تتذيل اليابان الترتيب بلا رصيد.

ويكفي السويد الفوز على اليابان في ختام المجموعة، للتقدم إلى ربع النهائي، فيما ستكون نتيجة مباراة إسبانيا وكرواتيا حاسمة في تحديد المتأهل الرابع.

(الأناضول)