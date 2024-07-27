أولمبياد باريس.. ملاكم فلسطيني يرتدي قميصا يرمز لهجمات الاحتلال الإسرائيلي بغزة- (فيديو)

باريس: لفت الملاكم الفلسطيني وسيم أبو سل الأنظار خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، عبر ارتدائه قميصا يشير إلى هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أقيم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على نهر السين شمالي فرنسا، بمشاركة 6 آلاف و800 رياضي، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/ آب المقبل.

وشاركت في الحفل القافلة الفلسطينية التي وصلت إلى فرنسا في 25 يوليو/ تموز الجاري، وقد رفع أعضاؤها الأعلام الفلسطينية ووضعوا الكوفية على رؤوسهم.

وبينما كانت القافلة الفلسطينية تعبر نهر السين على متن القارب المخصص لها، لفت قميص أبو سل الذي يرمز إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة، انتباه متابعي حفل الافتتاح.

ويظهر على قميص أبو سل، طائرات حربية إسرائيلية وهي تسقط قنابلها على أطفال يلعبون كرة القدم في يوم مشمس.

وأشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بارتداء أبوسل قميصا يصوّر إسرائيل وهي تسقط قنابل على أطفال فلسطينيين يلعبون كرة القدم.

(وكالات)