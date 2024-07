أولمبياد باريس.. وصول البعثة الفلسطينية على وقع هتافات “تحيا تحيا فلسطين”- (صور وفيديو)

باريس: على وقع هتافات “تحيا تحيا فلسطين” و”من باريس إلى غزّة مقاومة مقاومة”، وصلت البعثة الفلسطينية صباح الخميس إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس الصيفي، بعد أيام من مطالبتها بإقصاء اسرائيل من الألعاب بسبب “خرقها الهدنة الأولمبية” جراء الحرب الدائرة في غزّة.

Activists warmly welcomed a part of the Palestinian delegation for the Olympics as they arrived at Charles de Gaulle airport in Paris, France. pic.twitter.com/gM3cEokCR4

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 25, 2024