أولمبيك آسفي بطلا لكأس العرش المغربي للمرة الأولى بتاريخه

إسطنبول: تُوّج فريق أولمبيك آسفي بلقب كأس العرش المغربي، للمرة الأولى في تاريخه، بفوز مثير على نهضة بركان 6-5 بركلات الترجيح، الأحد، على ملعب المركب الرياضي بفاس في المباراة النهائية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، إذ افتتح صلاح الدين الرحولي التسجيل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 38، وأدرك البوركيني إيسوفو دايو التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 4+45 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أهدر إيسوفو دايو ركلة جزاء لنهضة بركان في الدقيقة 60، بعدما تصدّى لها الحارس كبير العلوي، قبل أن يلغي حكم اللقاء هدفا لنفس الفريق سجله يوسف ميهري في الدقيقة 66، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

واستمر التعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية والتي لم تخل بدورها من الفرص الخطيرة، لكنها افتقدت الفاعلية الإيجابية أمام المرميين ليتم الاحتكام في النهاية لركلات الترجيح والتي حسمها أولمبيك آسفي لصالحه.

ونجح أولمبيك آسفي في الظفر بأول ألقابه في البطولة وتعويض خسارته لنهائي نسخة 2016، أمام المغرب الفاسي بهدفين لهدف.

في المقابل، أخفق نهضة بركان في تحقيق لقبه الرابع في تاريخه، بعد أن سبق له الظفر بها سنوات 2018، و2021 و2023، كما أخفق في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم بعد فوزه بالدوري والكونفدرالية الأفريقية.

(الأناضول)