أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “يساند الجرائم البشعة” التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء “يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها شبان التلال في الأراضي الفلسطينية” وأن الحكومة أيضا تغض الطرف عنها.

و”شبان التلال” هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين تهاجم الفلسطينيين بإطلاق النار وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية.

وينتمي أعضاء هذه المجموعة إلى أحزاب يمينية، تشكل الحكومة الحالية، وفق مراسل الأناضول.

وكان المستوطنون صعدوا منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2020 من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخاصة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، دفعة قوية منذ تشكيل الحكومة، وفقا لمعطيات حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان بالضفة الغربية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الثاني 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى مقتل أكثر من 945 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول)