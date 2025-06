أول أمريكي من أصل أفريقي في منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن يستقيل بعد تهديد ترامب بإقالته

نيويورك: أعلن المدّعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن في نيويورك داميان وليامز، الإثنين، أنّه سيستقيل من منصبه، في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي قبل خمسة أسابيع من موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان قد توعّد بإقالته.

وكتب وليامز، الذي دخل التاريخ عندما أصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يتبوأ منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن: “اليوم هو يوم حلو ومرّ بالنسبة لي، إذ أعلن فيه استقالتي من منصب المدّعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك”.

وأضاف: “إنه يوم مرير لأنني سأترك وظيفة أحلامي (…)، لكنني متأكّد من أنني سأغادر في الوقت الذي تؤدي فيه هذه النيابة العامة عملها بطريقة رائعة، بنزاهة واستقلالية”.

