أول أمريكي من أصل أفريقي في منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن يستقيل بعد تهديد ترامب بإقالته

نيويورك: أعلن المدّعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن في نيويورك داميان وليامز، الإثنين، أنّه سيستقيل من منصبه، في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي قبل خمسة أسابيع من موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان قد توعّد بإقالته.

وكتب وليامز، الذي دخل التاريخ عندما أصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يتبوأ منصب المدعي العام الفيدرالي لمانهاتن: “اليوم هو يوم حلو ومرّ بالنسبة لي، إذ أعلن فيه استقالتي من منصب المدّعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك”.

وأضاف: “إنه يوم مرير لأنني سأترك وظيفة أحلامي (…)، لكنني متأكّد من أنني سأغادر في الوقت الذي تؤدي فيه هذه النيابة العامة عملها بطريقة رائعة، بنزاهة واستقلالية”.

Manhattan’s top federal prosecutor resigns to make way for President-elect Trump’s replacement for

powerful role Damian Williams said he would step down as US attorney for the Southern District of New York on Dec 13, 2024.

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ووليامز، القاضي البالغ من العمر 44 عاماً، والذي عيّنه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب، قال إنّ استقالته ستدخل حيز التنفيذ في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وبصفته المدعي العام الفيدرالي لنيويورك، يشرف وليامز على العديد من القضايا الحساسة في الولايات المتّحدة، من قضية مغني الراب بي ديدي، إلى رئيس بلدية المدينة إريك آدامز.

وترامب متّهم بتعيين أشخاص مقرّبين منه في وزارة العدل لخدمة مصالحه.

Damian Williams, the high-profile U.S. Attorney for the Southern District of New York who prosecuted the Diddy case and hinted the possibility of more major arrests, has announced his resignation. pic.twitter.com/1Wq4ocHpVC — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) November 25, 2024

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإقالة المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد التحقيق بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها.

وبعد فوزه بالانتخابات، عيّن ترامب العديد من محامي الدفاع عنه في مناصب رئيسية في وزارة العدل.

(أ ف ب)