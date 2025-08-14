أول إحصائية رسمية.. ليبيا تسجل 3297 مفقوداً بفيضانات درنة قبل سنتين- (فيديو)

إسطنبول: أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 3 آلاف و297 مفقوداً جراء كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة (شرق) قبل نحو عامين، وذلك في أول إحصائية رسمية لعدد المفقودين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الهيئة، كمال السيوي، عُقد في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته الهيئة على منصة “فيسبوك”.

وقال السيوي خلال المؤتمر: “سجلنا 3 آلاف و297 مفقوداً من ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة”.

وأوضح أن الهيئة جمعت نحو “3 آلاف و78 عينة دم مرجعية وراثية، وأحالتها إلى إدارة المختبرات التي أنهت بدورها تحليلها بالكامل، مع استكمال قاعدة البيانات الوراثية للضحايا، والبدء في تحليل عينات العظام الخاصة بالجثث مجهولة الهوية”.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، إضافة إلى مدن أخرى بينها درنة التي كانت الأكثر تضرراً بسبب انهيار سدي “البلاد” و”سيدي بو منصور”. وكان السدان يحجزان المياه في “وادي درنة”، قبل أن تنطلق بقوة جارفة مدمّرة كل ما في طريقها.

وتسببت الكارثة في مقتل 4 آلاف و540 شخصاً، بينهم 3 آلاف و964 مواطناً و576 أجنبياً، وفق إحصائيات رسمية.

ومنذ ذلك الحين، لم تصدر السلطات الليبية أي إحصائية رسمية عن أعداد المفقودين، باستثناء ما أعلنه السيوي الأربعاء.

وفور وقوع الكارثة، هرعت 12 دولة لمساعدة ليبيا، هي: تركيا، مصر، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، تونس، الجزائر، مالطا، إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا.

وفي 28 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة جنايات درنة حكماً يقضي بالحبس لمدد تتراوح بين 9 و27 سنة بحق 12 مسؤولاً في قضية انهيار سدي درنة، وفق بيان للنائب العام الصديق الصور.

(الأناضول)