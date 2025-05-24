أول استقالة لمسؤول حكومي رفيع بعد سقوط الأسد.. محافظ السويداء يقدم استقالته إثر “اعتداء مسلحين”

لقطة شاشة من فيديو لمحافظ السويداء مصطفى بكور أثناء اجتماع مع ناشطين من المدينة

دمشق: قدم محافظ السويداء مصطفى البكور استقالته، الجمعة، ويعود لرئيس الجمهورية أحمد الشرع الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الاستقالة، وفق مصادر سورية في العاصمة دمشق.

وتأتي استقالة البكور بعد الاعتداء الذي حصل عليه من قبل مسلحين، يوم الأربعاء الماضي، داخل مكتبه في مبنى المحافظة.

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا انتشاراً أمنياً كبيراً أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء أن ” تعزيزات للفصائل المحلية انتشرت أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيداً لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية”، وفق إعلان الفصائل المحلية.

وأضافت المصادر: ” يأتي انتشار الفصائل يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة، يوم أمس، بدعم دور الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، تطبيقاً للاتفاق الأخير في أول مايو/ أيار، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون.

وهذه أول استقالة لمسؤول حكومي رفيع بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، في الثامن ديسمبر/ كانون الأول 2024.

(د ب أ)