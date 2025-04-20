أول استيراد منذ 33 عاما.. باخرة مواشي تصل الجزائر استعدادا للأضحى

الجزائر: رست، فجر الأحد، باخرة محملة بـ15 ألف رأس غنم في ميناء الجزائر العاصمة، قادمة من رومانيا، في أول عملية استيراد للماشية منذ 33 سنة استعدادا لعيد الأضحى المقبل.

وأفاد بيان لإدارة الميناء بأن الباخرة “أبوس” وصلت عند الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي (00:30 ت.غ)، ضمن خطة حكومية لتموين السوق الوطنية بالمواشي.

وقال مصدر في وزارة الفلاحة إن هذه الشحنة هي “الأولى وستتبعها شحنات أخرى من رومانيا وإسبانيا خلال الأيام المقبلة”.

ووفق المصدر ذاته، سيجري استقبال عشرات آلاف من رؤوس الماشية (كباش) عبر 5 موانئ؛ هي وهران (غرب) والعاصمة (وسط) وجيجل وسكيكدة وعنابة (شرق).

ولم تكشف السلطات بعد عن أسعار تسويق الماشية المستوردة لعيد الأضحى، لكن الرئاسة قالت في بيان سابق إنها ستحدد سقفا للأسعار.

وقبل أسابيع، وجه الرئيس عبد المجيد تبون، باستيراد ما يصل الى مليون رأس من الماشية بهدف كسر ارتفاع الأسعار وضمان وفرة الأضاحي في الأسواق خلال العيد.

ووفق بيانات رسمية، يفوق عدد رؤوس الماشية التي يتم نحرها سنويا في عيد الأضحى في الجزائر 4 ملايين، أغلبها من الغنم ثم البقر والماعز بدرجة أقل، إضافة لأعداد محدودة من الجمال في الولايات الجنوبية.

وأظهرت أحدث بيانات للحكومة أن الجزائر تحصي أكثر من 18 مليون رأس من الأغنام، وليس 27 مليونا كما جرى الترويج له لسنوات، إلى جانب 6 ملايين رأس من الماعز.

وكانت آخر مرة استوردت فيها الجزائر أضاحي العيد من الخارج عام 1992، حين جلبت آلاف الرؤوس من أستراليا، لكنها لم تُخصص لعيد الأضحى، لأنها كانت مقطوعة الذيل ولا تجوز للنحر وفق المذهب المالكي المعتمد رسميا في الجزائر.

وبعد رفضها شعبيا آنذاك جرى توجيه رؤوس الماشية المستوردة إلى المسالخ واستُهلكت لحما عاديا.

ويحل عيد الأضحى لعام 2025 (1446 هجرية) يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل، وفق الحسابات الفلكية.

وأدى الجفاف إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء (الغنم والبقر)، ما دفع السلطات إلى عمليات استيراد متكررة من أوروبا وأمريكا اللاتينية والهند.

وفاق سعر الكيلوغرام من لحم الغنم 3000 دينار (أكثر من 22 دولارا)، بينما وصل سعر لحوم الأبقار إلى 2800 دينار (21 دولارا).

وخلال عيد الأضحى الماضي، ارتفعت أسعار الماشية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى عزوف كبير من المواطنين عن ذبح الأضاحي.

وبلغ السعر الأدنى للكباش خلال عيد الأضحى لسنة 2024 نحو 70 ألف دينار (530 دولارا)، بينما وصلت أسعار بعض السلالات المحلية المعروفة بجودتها وكبر حجمها إلى 500 ألف دينار (3787 دولارا).

(الأناضول)