أول تجمع لكامالا هاريس في حملتها الانتخابية الرئاسية قوبل باحتجاجات تضامنية مع فلسطين في ميلووكي

ميلووكي- ( ويسكونسن) قامت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، بأولى محطاتها كمرشحة رئاسية في مدينة ميلووكي، بعد أقل من أسبوع من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وعلى مدار أربع ساعات متواصلة، هتف أعضاء تحالف ويسكونسن من أجل العدالة في فلسطين (WCJP) خارج تجمع حملة هاريس.

وسُمع صوت المحتجين وهم يقطعون الطرق حول المكان الذي كانت هاريس تتحدث فيه. ولأشهر، أعلن سكان ميلووكي أن السياسات الإبادة الجماعية سوف تُقابَل بالمقاومة ــ سواء كانت هذه السياسات مدعومة من قِبَل بايدن أو هاريس أو ترامب أو أي مسؤول منتخب آخر، حسبما ذكرت منصة “فايت باك”.

ولم ينضم أي من كبار الديمقراطيين إلى آلاف المتظاهرين في ميلووكي أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وكما قال المتظاهر جو جونز: “كان برنامج الحزب الديمقراطي على مدى السنوات العشرين الماضية هو: “نحن لسنا سيئين مثل الجمهوريين، لذا يتعين عليكم التصويت لنا”.

وبحسب ما ورد، تُعَد ولاية ويسكونسن ساحة انتخابية مرغوبة من قِبَل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقد اختار الجمهوريون مدينة ميلووكي كموقع لمؤتمرهم، حيث قام ترامب بزيارة جرين باي وراسين وميلووكي في الأشهر الستة الماضية. ومع ذلك، يمكن رؤية الإرادة الحقيقية للشعب في الشوارع، حيث احتج أكثر من 3500 شخص على المؤتمر الوطني الجمهوري وأجندتهم، واحتج المئات بشكل روتيني على زيارات إدارة بايدن في أي لحظة.

وعندما سُئل عن سبب خروجه للاحتجاج على زيارة كامالا، أجاب راسل كاتر، وهو نقابي وموظف بريد، “أحد الأسباب التي دفعتني للخروج، كناشط نقابي، هو التضامن مع النقابات العمالية الفلسطينية والرد على دعوتها للتحرك في أكتوبر لوقف تسليح إسرائيل”. وتابع كاتر: “أريد أن تعلم كامالا هاريس أن الحقيقة حول فلسطين لا يمكن إخفاؤها بعد الآن”.

وعلى نحو مماثل، قال المتظاهر جو جونز إن أحزاب الطبقة الحاكمة فقدت جاذبيتها. وأضاف: “إنهم يزعمون أنهم مناهضون للعنصرية في حين أنهم متواطئون بشكل كامل في الإبادة الجماعية في غزة في نفس الوقت. وعلى الصعيد المحلي، قضت كامالا هاريس فترة عملها كمدعية عامة في كاليفورنيا في مقاضاة شعبها بشكل غير عادل بينما كان جو بايدن مؤيدًا قويًا لمشروع قانون الجريمة لعام 1994 الذي أدى إلى سجن السود بشكل جماعي”.

ومع انتهاء المظاهرة، أعلن المحتجون أنهم سيتوجهون إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي في التاسع عشر من أغسطس/آب. وهناك، سيحاولون مرة أخرى أن يعرضوا أجندة الشعب على مرأى ومسمع الديمقراطيين ومرشحتهم الرئاسية المحتملة كامالا هاريس. وسوف يكون هذا المؤتمر الوطني الديمقراطي مهما، ولكن التغيير الحقيقي سوف يحدث في الشوارع.