أول تحرك في البرلمان المصري حول واقعة استيقاف طائرة الدولارات في زامبيا

القاهرة- “القدس العربي”:

في أول تحرك برلماني بشأن واقعة استيقاف السلطات في زامبيا طائرة قادمة من مصر خلال الأيام الماضية،

أعلنت أمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب المصري، أنها وجهت سؤالا برلمانيا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وإلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، لاستيضاح حقيقة وملابسات الواقعة.

وقالت النائبة في سؤالها: أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة من طراز (غلوبال إكسبريس تي سفن) تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوجراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

وتابعت: كما احتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأضافت أن الطائرة المستأجرة حلّقت من مطار القاهرة الدولي، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا نحو الساعة السابعة بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، لافتة إلى أن الأموال تم التحفظ عليها في بنك زامبيا المركزي.

وقالت إن الطائرة كانت في طريقها من القاهرة إلى الكونغو، وتوقفت في مطار لوساكا من أجل التزود بالوقود، ثم استكمال رحلتها قبل أن يتم استيقافها من جانب السلطات في زامبيا.

وتابعت: حتى الآن لم يصدر بعد أي بيان رسمي من جانب السلطات في مصر بشأن حقيقة الأخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، ما يزيد الأمور غموضًا ويفتح الباب أمام القيل والقال، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت النائبة الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الطيران المدني الخروج ببيان رسمي لكشف ملابسات هذه الواقعة لقطع الباب وإغلاق الطريق أمام الشائعات.

وتساءلت: كيف أقلعت هذه الطائرة من مطار القاهرة؟ وهل كانت قادمة من جهة أخرى أم ترانزيت؟! وما هي ظروف وملابسات وجودها في مطار القاهرة؟ ومَن هم أصحابها؟ وما الإجراءات المتبعة تجاه الطائرات الخاصة من جانب رجال الجمارك؟

ولم تصدر مصر أية بيانات رسمية حول الواقعة حتى الآن، في وقت نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط “الوكالة الرسمية المصرية”، عن مصدر قوله إن الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة في اتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، طائرة خاصة كانت قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لجميع قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل جميع المطارات والموانئ المصرية.

وكانت السلطات في زامبيا أعلنت الثلاثاء الماضي، احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، كان على متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة.

وكشف خبير في مجال الطيران فضّل عدم ذكر اسمه لـ”القدس العربي”، إن الطائرة أقلعت من العاصمة الأردنية عمان مساء السبت ١٢ أغسطس/آب الجاري، لتهبط في القاهرة، وتعاود الطيران في صباح اليوم التالي.

وتتبع الطائرة شركة “Flying Group Middle East”، ومقرها مدينة دبي في دولة الإمارات، وهو مكتب تابع لشركة flying group لخدمات تأجير الطائرات.

أجرت الطائرة نحو 361 رحلة ذهابا وإيابا، بينها 125رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة، وجاءت الإمارات كثاني دولة بعد مصر التي تحركت الطائرة منها أو إليها.