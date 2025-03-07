أول تعليق لروسيا بعد الأحداث الدامية على الساحل السوري: أمن جنودنا لم يتأثر

لندن- “القدس العربي”: أكد الكرملين، الجمعة، أن الوضع الأمني للجنود الروس في سوريا لم يتأثر بالاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة اللاذقية الساحلية، والتي تضم قاعدة حميميم الجوية الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: “الأمن اللازم لجنودنا متوفر على المستوى المطلوب.”

ورفض بيسكوف التعليق على تفاصيل الوضع الميداني في اللاذقية، مضيفًا: “بشكل عام، لا أود التعليق على سير هذه العمليات، لأننا لا نعرف التفاصيل.”

وتشهد محافظة اللاذقية، منذ الخميس، اشتباكات هي الأعنف منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث تدور مواجهات بين قوات الأمن السورية الجديدة ومجموعات مسلحة موالية للأسد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل أكثر من 70 شخصًا، فيما تستمر السلطات في تنفيذ حملات أمنية مكثفة لملاحقة فلول النظام السابق، خاصة في المناطق ذات الغالبية العلوية وسط البلاد وغربها.

في سياق متصل، تجري موسكو مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة لضمان استمرار تواجدها العسكري في البلاد، وخصوصًا قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية.

يُذكر أن روسيا كانت أحد أكبر داعمي نظام الأسد خلال سنوات الحرب، حيث قدمت له دعمًا عسكريًا ولوجستيًا واسعًا، لا سيما من خلال سلاحها الجوي، في مواجهة المعارضة السورية.

(وكالات)