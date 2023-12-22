أول تعليق من الجزائري عطال على محاكمته في فرنسا بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

علّق الجزائري يوسف عطال، للمرة الأولى على تفاصيل القضية التي يحاكم فيها أمام المحاكم الفرنسية، بعد تضامنه مع الفلسطينيين في غزة.

وعاد عطال إلى الجزائر لقضاء عطلة قصيرة قبل الدخول في معسكر منتخب الجزائر، يوم 26 ديسمبر بمركز سيدي موسى بالقرب من العاصمة الجزائر من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج.

قال عطال، أمس الخميس لدى وصوله إلى الجزائر: “وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي مؤخرا وأشكر الجميع على مساندتهم ووقفهم معي وإن شاء الله فيها خير والله معي”.

وأبلغ الصحافيين في مطار هواري بومدين الدولي: “لست قلقا لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني وإن شاء الله القضية تحل”.

شاهد .. #يوسف_عطال يتحدث لأول مرة حول قضيته مع العدالة الفرنسية و شاهد ماقاله حول عودته إلى نيس مستقبلاً pic.twitter.com/gOzslaXfQ3 — El Capitano⭐ (@spuerlilo) December 21, 2023

وكان عطال قد مثل أمام محكمة جنايات مدينة نيس الفرنسية يوم الإثنين الماضي، بسبب تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومثل اللاعب البالغ 27 عاما، والذي انضم إلى نيس في 2018، أمام القضاء الفرنسي بتهمة “التحريض على الكراهية”.

وأسفرت جلسة المحاكمة عن المطالبة بسجنه 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو، مع إلزامه بوضع قرار المحكمة لمدة شهر عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”.

وقرر نيس إيقاف اللاعب الجزائري لأجل غير مسمى، بينما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لسبع مباريات في أعقاب المنشور الذي حذفه لاحقا.