أول جراحة من نوعها .. نجاح استئصال جزئي لكلية مريضة مصرية

القاهرة: نجح فريق طبي مصري في إجراء أول عملية من نوعها وهي استئصال جزئي للكلية اليمنى لمريضة في مستشفى رأس التين العام في محافظة الاسكندرية .

وقالت وزارة الصحة المصرية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء ، :”استقبلت المستشفى سيدة / 36 عاما/ تشكو من ألم مستمر في الجانب الأيمن وتم إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي والتي أظهرت وجود ورم حميد بالكلية اليمني” .

وأضافت أنه تم اتخاذ القرار بإجراء عمليةاستئصال جزئي للكلية اليمنى مع الحفاظ على الجزء السليم منها وذلك بعد التأكد من أن الورم غير خبيث ، مشيرة إلى أن المريضة خضعت للجراحة بنجاح كامل دون أي مضاعفات وخرجت من المستشفى بحالة صحية ممتازة بفضل جهود الفريق الطبي. .

وأفادت الوزارة بأن العملية تعد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب مهارة وخبرة عالية خاصة مع الحفاظ على الجزء السليم من الكلية دون التأثير على وظيفتها .

(د ب أ )