أول رد من شيرين عبد الوهاب وزوجها حول شائعة انتحارها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

ردّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على شائعة محاولتها الانتحار. وقالت في بيان عبر حسابها على تويتر، إنها “تطمئن محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنّها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

بيان إعلامي

تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023

وفي تعليقه الأول على شائعات انتحار زوجته، نفى الفنان حسام حبيب كل الأخبار التي تم تداولها حول تناول شيرين 12 قرصاً من نوع “زانكس”، لإنهاء حياتها، قائلا: “والله عيب جدا الكلام ده”.

وكانت شيرين قد نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو لها مع زوجها حسام حبيب خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بالساحل الشمالي، وذلك لتنفي الأخبار التي انتشرت عن محاولتها التخلص من حياتها.

وظهرت شيرين في الفيديو مع حسام وابنتيها “هنا ومريم” خلال قضائهم الإجازة في الساحل الشمالي وقد بدت بصحة جيدة.