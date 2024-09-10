سياسة | دولي | إيران

أول زيارة خارجية.. رئيس إيران يتوجه إلى العراق الأربعاء

10 - سبتمبر - 2024

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طهران: يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن بزشكيان سيعقد في بغداد “اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ويوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية”.
ونقلت “إرنا” عن السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق قوله، إن بزشكيان “سيتوجه إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني”.
والاثنين، أعلنت اللجنة المشتركة العراقية – الإيرانية، اكتمال الاستعدادات لزيارة بزشكيان إلى العراق، مؤكدة تجهيز المذكرات الثنائية لتوقيعها، وفق وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
وتعد زيارة زشكيان للعراق، أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو/ تموز الماضي.

(الأناضول)

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