أول ظهور لحليمة بولند بعد خروجها من السجن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورا مع ابنتيها وعائلتها خلال عيد الأضحى، في أول ظهور لها عقب خروجها من السجن.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور ومقاطع حليمة وابنتيها على سناب شات، والتي حرصت من خلالها على أن تبدو بكامل أناقتها بفستان طويل بصيحة الكشاكش، ونسقت إطلالتها مع طفلتيها اللتين ارتديتا مثلها، وبدت في غاية السعادة وهي تلهو معهما وتمنحهما كامل اهتمامها وتحاول تعويضهما عن فترة غيابها.

وشاركت حليمة متابعيها بصور عائلية عفوية ووجهت من خلالها رسائل تهنئة بالعيد، وحرصت على إعادة التواصل المباشر معهم وتجاهل مسألة دخولها السجن بتهمة الفسق والفجور.

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وعبّرت الاعلامية الكويتية عن سعادتها بلمّ شملها مع أسرتها من جديد وكتبت: “الأهل عزوة ووجودهم عزوة والعافية نعمة وشوفة الأهل تجيب العافية”. وقالت أيضاً: “فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.. الحمدلله حمد الشاكرين”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في أبريل الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة 2000 دينار كويتي، إلا أن فريق الدفاع عن الإعلامية كان قد تقدم لمحكمة الاستئناف بأدلة تبرهن براءتها.