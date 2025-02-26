منوعات

أول ظهور للفنان علي الديك بعد سقوط نظام الأسد: سوريا قطعة من القلب

26 - فبراير - 2025

علي الديك. صورة من حسابه الرسمي على فيسبوك

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: في أول إطلالة إعلامية له بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، ظهر الفنان السوري علي الديك في مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات عبر برنامج “مع رابعة” على قناة الجديد اللبنانية، متحدثًا عن مستقبل سوريا بعد التغيير السياسي.
وعُرف الديك سابقًا بقربه من النظام السابق، لكنه اختار في حديثه الابتعاد عن السياسة المباشرة، متمنيًا “التألق والازدهار والأمن والسلام” لسوريا، مضيفًا: “سوريا قطعة من القلب وليس هناك أغلى منها في التاريخ”.


كما أبدى الديك تفاؤله بمستقبل لبنان، متوقعًا أن تشهد البلاد أيامًا جميلة في الفترة المقبلة.
يُذكر أن الفنان علي الديك كان من أبرز المؤيدين لنظام الأسد خلال السنوات الماضية، وغنّى في مناسبات رسمية موالية للنظام، ما يجعل حديثه الأخير محط اهتمام، خصوصًا في ظل التحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

عمرو دياب يُشعل ليل بيروت وغضب الصحافة اللبنانية.. مقاطعات ومطالب بالاعتذار- (فيديوهات)
20 - أغسطس - 2023
كيف تفاعل الفنانون السوريون مع نكبة بلادهم- (تدوينة وفيديوهات)
8 - فبراير - 2023
المطران عطا الله حنا يدعو لفك الحصار عن «قلب العروبة النابض»… وزهير عبدالكريم عندما ينام عن شواردها
30 - يناير - 2023
دمية مشبوهة في رام الله … لماذا نشاهد وائل رمضان؟ وهكذا تكلّم الرئيس النجيب
11 - يوليو - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية