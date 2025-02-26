أول ظهور للفنان علي الديك بعد سقوط نظام الأسد: سوريا قطعة من القلب

لندن- “القدس العربي”: في أول إطلالة إعلامية له بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، ظهر الفنان السوري علي الديك في مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات عبر برنامج “مع رابعة” على قناة الجديد اللبنانية، متحدثًا عن مستقبل سوريا بعد التغيير السياسي.

وعُرف الديك سابقًا بقربه من النظام السابق، لكنه اختار في حديثه الابتعاد عن السياسة المباشرة، متمنيًا “التألق والازدهار والأمن والسلام” لسوريا، مضيفًا: “سوريا قطعة من القلب وليس هناك أغلى منها في التاريخ”.

أول تعليق لـ علي الديك بعد سقوط النظام في سوريا وأم عبدالله الشمري بتوقع مفاجئ بشأن لبنان: سيظل عَليلاً#الجديد #مع_رابعة @rabiazayyat pic.twitter.com/VqLloEEnTd — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) February 25, 2025



كما أبدى الديك تفاؤله بمستقبل لبنان، متوقعًا أن تشهد البلاد أيامًا جميلة في الفترة المقبلة.

يُذكر أن الفنان علي الديك كان من أبرز المؤيدين لنظام الأسد خلال السنوات الماضية، وغنّى في مناسبات رسمية موالية للنظام، ما يجعل حديثه الأخير محط اهتمام، خصوصًا في ظل التحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام.

(وكالات)