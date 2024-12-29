أول فوج من السوريين يغادر مصر عبر ميناء نويبع بالتنسيق مع الأردن

القاهرة- “القدس العربي”: غادر أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم ميناء نويبع البحري المصري على متن العبارة “آيلة”.

ويضم الفوج 40 شخصاً، قامت شركة جيت الأردنية بنقلهم عبر حافلات من أماكن إقامتهم في القاهرة إلى الميناء، بعد إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات، وجرى نقلهم إلى العبارة التي ستنقلهم إلى ميناء العقبة الأردني، ومن ثم إلى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن على جميع الجهات المعنية بالميناء تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، وتجهيز صالة السفر في ميناء نويبع لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات لهم، مشيراً إلى أن الميناء قد تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم إلى ميناء العقبة الأردني.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، اليوم: هناك تنسيق مع السلطات الأردنية لضمان سلاسة الإجراءات، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان سلاسة عملية السفر وتقديم أفضل الخدمات للعائدين.

واستقبلت مصر، منذ عام 2011، آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعدادهم. وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لدى المفوضية في مصر تصل إلى 15,733 شخصاً.