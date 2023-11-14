أول فيديو لإسرائيلية-روسية منذ اختطافها في بغداد في آذار

بغداد: بثّت قناة تلفزيونية عراقية الإثنين تسجيل فيديو لطالبة الدكتوراه الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، هو الأول على الإطلاق منذ اختطافها قبل تسعة أشهر في بغداد في واقعة اتّهمت السلطات الإسرائيلية “ميليشيا شيعية” موالية لإيران بالوقوف خلفها.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تمّوز/يوليو أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية مارس/آذار الماضي.

ومساء الإثنين، بثّت قناة “الرابعة” التلفزيونية العراقية أول فيديو لتسوركوف منذ اختفائها.

وبُثّ مقطع الفيديو أيضاً على قنوات في تطبيق تلغرام تابعة لفصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران.

وفي التسجيل ومدّته أربع دقائق، تجلس الرهينة على كرسي مرتدية قميصاً أسود وتخاطب الكاميرا.

ولم يتم التحقّق من مصدر مستقلّ من صحّة هذا التسجيل، كما لم يتم تبيان ما إذا كانت الرهينة عرضة لتهديدات.

ولم يصدر أيّ ردّ فعل في الحال عن عائلة تسوركوف ولا عن السلطات الإسرائيلية أو العراقية.

وتطرّقت الرهينة في الفيديو إلى الحرب الدائرة منذ أكثر من خمسة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي كثيف ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الفيديو تقول تسوركوف إنّها محتجزة منذ سبعة أشهر، من دون أن تذكر اسم الجهة التي تحتجزها ولا المكان – أو حتى البلد – المحتجزة فيه.

وتقول الرهينة في هذا التسجيل إنّها عملت لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” في كلّ من سوريا والعراق.

وفي نهاية الفيديو، تقول إنّ أحداً لم يفعل أيّ شيء لإطلاق سراحها.

وفي مطلع تمّوز/يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ “إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.

وكتائب حزب الله هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.

لكنّ هذا الفصيل سارع إلى نفي صحّة الاتّهام الإسرائيلي، مؤكّداً أنّ لا علاقة له بعملية الاختطاف.

وإثر الاتّهام الإسرائلي أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق في واقعة خطف الباحثة.

وسافرت تسوركوف إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحافيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

كما أنّها، وفق المصدر نفسه، زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرّها القدس.

(أ ف ب)