أول قافلة مساعدات فلسطينية لمتضرري فيضانات ليبيا- (فيديو)

رام الله: جهزت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، الخميس، أول قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي، إن الوكالة (حكومية) “جهزت القافلة الأولى الإغاثية باسم دولة فلسطين، وتحوي على مساعدات طبية وغذائية، كما تضم أغطية وفرشات لصالح المتضررين من الفيضانات في ليبيا”، دون مزيد تفاصيل.

والأحد، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.

(الأناضول)