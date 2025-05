أول كلمات الطبيبة الفلسطينية التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية: هم أحياء عند ربهم يرزقون

لندن- “القدس العربي”: في واحدة من أكثر القصص إيلاماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، روت سحر النجار، صيدلانية من خان يونس، تفاصيل اللحظات الأولى بعد الغارة التي أودت بحياة تسعة من أبناء شقيقتها، الطبيبة آلاء النجار، والتي استُهدف منزلها في منطقة قيزان النجار جنوبي محافظة خان يونس.

سحر التي تحدثت لبودكاست “غزة اليوم” قالت: “أقول لها من هول الصدمة.. الأولاد راحوا يا آلاء. فتجيبني بإيمان وتسليم: هم أحياء عند ربهم يرزقون”.

وأوضحت أن الغارة الإسرائيلية وقعت بينما كانت شقيقتها تؤدي عملها في قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي، ولم تكن على علم بما جرى.

وأضافت: “أمهم حالياً في حالة صدمة، ولا أخشى عليها سوى من لحظة الانهيار التي ستلحق بلحظات الصمود التي تمر بها الآن”.

وتابعت سحر: “يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، سيدرا… تسع فراشات، أكبرهم عمره 12 عاماً وأصغرهم ستة شهور، جميعهم حافظون لكتاب الله، والفرق بين كل منهم والآخر سنة واحدة فقط لا غير. تسعة من أصل عشرة أطفال فقدتهم أمهم دفعة واحدة، والناجي الوحيد من هذه المذبحة كان طفلها آدم الذي يرقد حالياً في العناية المركزة وحالته مستقرة بعد إجرائه عمليتين جراحيتين عاجلتين”.

عن لحظة تلقّي آلاء النجار الخبر، تقول شقيقتها: “شقيقتي تلقّت نبأ مقتل أطفالها التسعة وهي تحاول إنقاذ حياة أطفال الناس بمجمع ناصر الطبي حيث تعمل طبيبة أطفال، ظلت تركض في الشارع باتجاه المنزل كي تتمكّن من إلقاء نظرة وداع عليهم، لكننا لم نستطع تمييز الجثث، كلهم أشلاء.. كلهم متفحمين”.

ونفت سحر أي علاقة للعائلة بحركة “حماس”، مشيرة إلى أن ما جرى كان “سيناريو بشعاً لم يخطر ببال أحد”.

وأضافت: “نحن عائلة طبية، يعمل معظم أفرادها في مهن وتخصصات طبية مختلفة. لذلك لا يوجد أي مبرر لهذا الاستهداف”.

كما أشارت إلى أن العائلة كانت تبحث فقط عن الأمان: “كل ما كنا نبحث عنه هو الأمان، ولهذا تمسكنا بالبقاء في المنزل مجتمعين، ظنًّا منا أن البقاء معاً سيحمينا… أن تفقد تسعة أطفال دفعة واحدة، كانوا قبل لحظات فقط يركضون ويلعبون حولك، ويأكلون معك، فهذه فاجعة لا يمكن لعقل أن يستوعبها”.

وتابعت بمرارة: “لحظة الاستهداف كانت قاسية بشكل لا يوصف. استهدفوا بدروم المنزل بانفجار هائل، رغم علمهم أن من فيه ليسوا سوى أطفال”.

عن الساعات التي سبقت القصف، قالت: “كنا محاصرين في شارع أسامة النجار، واتصلنا مع الصليب الأحمر لنستغيث به بعد ضربة إسرائيلية كانت قريبة جداً من منزلنا، فشعرنا بالخطر، خاصة مع استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية وتوالي الضربات الجوية التي تستهدف المنازل”.

Dr. Alaa Al-Najjar, who lost nine of her children and received the bodies of seven of them while performing her duties, did not leave her post at Nasser Hospital or take off her white coat after receiving her children as martyrs. Her husband, Dr. Hamdi Al-Najjar—who now lies in… pic.twitter.com/4R8aV4tzDE

