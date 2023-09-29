أول متهم في قضية ترامب بولاية جورجيا يعترف بالذنب

واشنطن- “القدس العربي”: أصبح أحد المدعى عليهم في قضية التدخل في الانتخابات بولاية جورجيا، والتي تورط فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، أول من يعترف بالذنب في هذه القضية.

واعترف سكوت هول، صاحب شركة سندات الكفالة، بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين بالذنب في خمس تهم جنحة تتعلق بالتآمر لارتكاب تدخل متعمد في أداء واجبات الانتخابات أمام القاضي سكوت مكافي في جلسة استماع مرتجلة بعد ظهر الجمعة.

وحُكم على هول بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار و200 ساعة من خدمة المجتمع، كما لا يمكنه المشاركة في أي “أنشطة اقتراع” أثناء وجوده تحت المراقبة، ويجب أن يكتب خطاب اعتذار لمواطني ولاية جورجيا ويجب أن يشهد بأمانة في أي إجراءات مستقبلية في هذه القضية.

وسأل مكافي بعد أن قدم هول التماسه: “أنت تدرك أنك تعترف بالذنب اليوم لأنك تعتقد أن هناك أساسًا واقعيًا يدعم اعترافك، وأنت تعترف بالذنب لأنك، في الواقع، مذنب؟”.

وأجاب هول: “نعم يا سيدي”.

وصافح هول المدعي الخاص في مقاطعة فولتون ناثان وايد عند مغادرة قاعة المحكمة بعد تقديم التماسه.

وبحسب ما ورد، كان صاحب شركة سندات الكفالة من بين مجموعة من الأفراد الذين انتهكوا مكتب انتخابات مقاطعة كوفي في 7 يناير.