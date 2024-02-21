أول مريض مزود بشريحة “نيورالينك” ينجح في التحكم بفأرة كمبيوتر من خلال تفكيره

سان فرانسيسكو: أعلن إيلون ماسك، أن أول مريض تلقى غرسة دماغية من ابتكار “نيورالينك”، وهي شركة ناشئة يشكل الملياردير أحد مؤسسيها، بات قادراً من خلال تفكيره على التحكم بفأرة كمبيوتر.

وقال ماسك خلال محادثة صوتية عبر منصة “إكس” إن “التقدّم المُحرَز جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى بشكل تام من دون مواجهته أي آثار جانبية. واستطاع التحكم في فأرة كمبيوتر، وتحريكها على الشاشة من خلال تفكيره”.

وكان ماسك أعلن في نهاية كانون الثاني/ يناير، أن شركة “نيورالينك” قد أجرت أول عملية زرع دماغ لمريض، في إطار تجاربها السريرية الأولى.

وقد نجح عدد كبير من المختبرات والشركات الأخرى في إنجاز عمليات مماثلة، ما أتاح لمرضى تنفيذ مهام عبر الكمبيوتر من خلال تفكيرهم، وحتى استعادة السيطرة على بعض أعضائهم.

وتابع ماسك: “نحاول التوصل إلى أن يصبح الشخص قادراً على النقر من خلال عقله على أكبر عدد ممكن من الأزرار، لذا نعمل راهناً على إمكانية النقر بالفأر يمينا ويسارا وتحريكه إلى الأسفل والأعلى، وهو أمر ضروري إذا كنت الشخص يرغب في النقر على شيء ما وتحريكه إلى مكان آخر”.

وكانت شركة نيورالينك حصلت في أيار/ مايو على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “إف دي إيه”.

وكانت الغرسة التي ابتكرتها الشركة، قد زُرعت لدى قرد مكاك نجح في ممارسة لعبة الفيديو “بونغ” من دون وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح.

(أ ف ب)