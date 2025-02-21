أول مصافحة بين عطاف وألباريس منذ الأزمة الدبلوماسية.. والتزام ثنائي بتعزيز العلاقات بين الجزائر ومدريد ـ (صورة)

الجزائر ـ”القدس العربي”:

في لقاء هو الأول من نوعه منذ الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر في 2022، اجتمع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وقد تمهد هذه الخطوة، لاستكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، قبل يومين، إسبانيا بـ”الدولة الصديقة”.

وفي تغريدة له على منصة “إكس”، أكد ألباريس، أنه ناقش مع نظيره الجزائري وضع العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما بـ”تعزيزها أكثر”. كما تم التطرق حسبه، إلى “قضايا فلسطين ومنطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط وأوكرانيا”. وختم ألباريس الذي أرفق التغريدة بصورة تظهر المصافحة بين الرجلين، بالقول: “نحن نؤمن بالسلام والتعددية”.

Reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia @AhmedAttaf_Dz en #G20SouthAfrica. Hemos tratado nuestras relaciones bilaterales y acordado reforzarlas aún más. También abordamos Palestina, el Sahel, el Mediterráneo y Ucrania. Creemos en la paz y multilateralismo. pic.twitter.com/HOIM9YOGgb — José Manuel Albares (@jmalbares) February 21, 2025



ووفقا لما نقلته مصادر دبلوماسية لوكالة أوروبا برس، فقد انتهز الوزير الإسباني الفرصة لتقديم شكره شخصيًا للجزائر على جهودها في تأمين الإفراج عن المواطن الإسباني المختطف في كانون الثاني/يناير. وذكرت ذات المصادر التي وصفت اللقاء بأنه كان وديًا.، أن الاجتماع تناول العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الإسباني والجزائري، والتي شهدت تقلبات سياسية في السنوات الأخيرة، لكنها تحسنت تدريجيًا مع إعادة الجزائر سفيرها إلى مدريد أواخر 2023، ورفعها العام الماضي القيود التجارية التي فرضتها سابقًا. وأعرب الوزيران عن رضاهما عن مستوى التعاون الحالي في عدة مجالات، أبرزها الاقتصاد، مكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات تهريب البشر، وفقًا للمصادر الدبلوماسية.

يأتي هذا اللقاء، بعد نحو يومين من تغريدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي وصف فيها إسبانيا بالدولة الصديقة، وذلك في معرض تهنئته للكاتب الجزائري محمد موسلهول المعروف باسمينة خضرا الذي حظي بتكريم رفيع المستوى في إسبانيا

ويأتي هذا اللقاء، بعد نحو يومين من تغريدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي وصف فيها إسبانيا بالدولة الصديقة، وذلك في معرض تهنئته للكاتب الروائي الجزائري محمد موسلهول المعروف باسمينة خضرا الذي حظي بتكريم رفيع المستوى في إسبانيا. وأثار مضمون هذه التغريدة الانتباه، من حيث إنها وصفت إسبانيا بالبلد الصديق، وهو تطور لافت على مستوى الخطاب منذ الأزمة مع مدريد وما خلفته من تصريحات هجومية في كثير من الأحيان من الجانب الجزائري، على خلفية اعتراف مدريد بخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل في الصحراء الغربية.

ومنذ نشوب الأزمة بين البلدين، كان الوزير ألباريس في دائرة الهجوم الدبلوماسي والإعلامي الجزائري، بالنظر لمواقفه التي اعتُبرت مستفزة. من ذلك، زعمه سنة 2022 وجود دور روسي في تأليب الجزائر ضد إسبانيا وهو ما اعتبرته الجزائر تصريحات غير مسؤولة. ودفع ذلك وكالة الأنباء الجزائرية إلى نشر برقية تهاجم فيها بشدة الوزير الإسباني، معتبرة أنه دبلوماسي لا يليق بهذا البلد المتوسطي الكبير وبشعبه العظيم الذي فرض دوما الاحترام.

وبعد نحو سنتين من القطيعة شبه الكاملة بين البلدين، بدأت العلاقات تعود لمجراها الطبيعي شيئا فشيئا، حيث قامت الجزائر نهاية سنة 2023 بتعيين الدبلوماسي عبد الفتاح دغموم سفيرا لها في مدريد، تزامنا مع استعادة السفير الإسباني في الجزائر لهامش المبادرة من خلال إجرائه لقاءات مع الفاعلين في الحقل الاقتصادي بالجزائر. وساهم في تحسّن العلاقات، وفق قراءات، عدة عوامل بينها تقدير الجزائر لموقف بيدرو سانشيز المؤيد لإقامة دولة فلسطينية الذي أعرب عنه في سياق العدوان الإسرائيلي الأخير، كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحديثه من جديد عن دعم المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مقررات الأمم المتحدة.

منذ نشوب الأزمة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، كان الوزير ألباريس في دائرة الهجوم الدبلوماسي والإعلامي الجزائري، بالنظر لمواقفه التي اعتُبرت مستفزة.

وفي فبراير 2024، عاد ألباريس مجددا ألى دائرة الأضواء، بعد الإعلان عن زيارته للجزائر ثم إلغائها بشكل مفاجئ قبل يوم من وصوله. وذكرت مصادر دبلوماسية جزائرية حينها، أن التحضيرات للزيارة لم تكتمل بعد، محملة السلطات الإسبانية مسؤولية التسرع في الإعلان عنها. واعتبرت المصادر الجزائرية، أنه دون التحضير الجيد للملفات التي ستناقش بين الجانبين، سيفقد مجيء ألباريس إلى الجزائر جدواه وستكون مجرد زيارة شكلية. لكن هذا التعثر، ثمة من رآه دليلا على بقاء مظاهر الأزمة ولو في مستوياتها الدنيا بين البلدين، خاصة أن الموقف الجزائري قبل ذلك، كان يراهن على رحيل أبرز وجوه الحكومة الإسبانية الحالية في الانتخابات لبدء صفحة جديدة في العلاقات، وهو ما لم يتم بعد إعادة تعيين بيدرو سانشيز كوزير أول.

وشكّل يوم 19 آذار/مارس 2022 تاريخ بداية الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد إعلان الجزائر سحب سفيرها سعيد موسي من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وهي قرارات جاءت بعد الكشف عن تبني الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير.

وكان الموقف الإسباني مفاجئا بالنسبة للجزائر، على اعتبار مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية ولا تزال القوة المديرة للإقليم وفق السلطات الجزائرية. وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها في ذلك الوقت أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.