أول منصة غاز عائمة تركية تصل البحر الأسود

زونغولداق: وصلت، السبت، أول منصة عائمة تركية لإنتاج الغاز الطبيعي إلى ميناء فيلوس في ولاية زونغولداق على البحر الأسود قادمة من إسطنبول.

المنصة العائمة التي تحمل اسم “عثمان غازي” انطلقت، الخميس، من أمام قصر دولمة بهتشة بإسطنبول في حفل وداع حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. وكان في استقبال المنصة والي زونغولداق عثمان حجي بكتاش أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وتتسع المنصة لـ140 شخصا، ويبلغ طولها 298.5 مترا وعرضها 56 مترا وعمقها 29.5 مترا، وستبدأ العمل في منتصف عام 2026 لمدة 20 عاما في موقعها المحدد.

وبقدرة معالجة قصوى تبلغ 10.5 مليون متر مكعب، وقدرة نقل قصوى تبلغ 10 ملايين متر مكعب، ستضاعف المنصة إنتاج الغاز الطبيعي الحالي في البحر الأسود إلى 20 مليون متر مكعب يوميا.

وأُدخلت المنصة إلى الحوض الجاف في ولاية تشاناق قلعة في 26 سبتمبر 2024، ضمن نطاق أعمال التجديد التي انتهت في 27 مايو الجاري، لتعبر مضيق البوسفور في 29 مايو، في الذكرى 572 لفتح إسطنبول.

(الأناضول)