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أول موقف حكومي.. ميقاتي: نتمنى للشعب السوري “كل التوفيق والخير”- (صور)

17 - ديسمبر - 2024

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

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بيروت: تمنى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، للشعب السوري “كل التوفيق والخير بما يضمن حسن العلاقة مع لبنان”.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت في السرايا الحكومية في بيروت، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، ويعد أول موقف لبناني رسمي تجاه أحداث سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وقال ميقاتي: “بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان”.

وأضاف: “وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار”.

(الأناضول)

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