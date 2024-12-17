أول موقف حكومي.. ميقاتي: نتمنى للشعب السوري “كل التوفيق والخير”- (صور)

بيروت: تمنى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، للشعب السوري “كل التوفيق والخير بما يضمن حسن العلاقة مع لبنان”.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت في السرايا الحكومية في بيروت، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، ويعد أول موقف لبناني رسمي تجاه أحداث سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وقال ميقاتي: “بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان”.

وأضاف: “وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار”.

رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس #مجلس_الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات… pic.twitter.com/XPiVv1P2RO — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 17, 2024

(الأناضول)