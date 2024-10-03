أول هجومين الخميس.. “حزب الله” يعلن استهداف تجمعين لقوات الاحتلال 

إسطنبول: أعلن “حزب الله” الخميس، أنه هاجم تجمعين لقوات إسرائيلية بقذائف مدفعية وصواريخ، في أول هجومين اليوم ضمن مواجهات متصاعدة ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ويستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وقال “حزب الله” في بيان إن مقاتليه استهدفوا فجر الخميس “تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا (في الجليل الغربي شمال إسرائيل) بقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابة دقيقة”.

كما استهدف مقاتلو الحزب فجر الخميس “تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية، وحققوا فيها إصابة مباشرة”، حسب بيان ثان.

يأتي ذلك غداة إعلان إسرائيل، مساء الأربعاء مقتل 8 جنود، بينهم 3 ضباط؛ جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي “حزب الله” إثر محاولتهم التوغل في بلدات جنوب لبنان.

(الأناضول)