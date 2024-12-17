أونال يضمن نقطة لبورنموث في تعادل مثير 1-1 مع وست هام

بورنموث (إنكلترا): سجل لوكاس باكيتا ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لصالح وست هام يونايتد فيما بدا أنه هدف الفوز لكن إينيس أونال عادل النتيجة بتسديدة مذهلة من ركلة حرة ليحصل بورنموث المضيف على نقطة في تعادل ممتع 1-1 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب فيتاليتي اليوم الاثنين.

ولمس البديل تايلر آدامز لاعب بورنموث الكرة بيده في المنطقة بعد تمريرة عرضية من آرون وان بيساكا ليتقدم باكيتا لفريقه في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

لكن في غضون ثلاث دقائق أدرك أصحاب الأرض التعادل عندما سدد أونال ركلة حرة من مسافة بعيدة لم تترك لحارس وست هام أوكاش فابيانسكي الذي كان ممتازا طوال المباراة أي فرصة للتصدي للكرة.

وتقدم بورنموث إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 16 مباراة فيما بقي وست هام في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من نفس العدد من المباريات.

(رويترز)