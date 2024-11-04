“أونروا”: إسرائيل قلصت دخول المساعدات لغزة إلى 30 شاحنة يومياً بأكتوبر- (بيان)

نيويورك: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، إن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات المسموح لها بالدخول لقطاع غزة إلى 30 شاحنة فقط يومياً خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تغلق إسرائيل المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية كما تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.

وأكد لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن “دخول 30 شاحنة مساعدات يومياً فقط إلى غزة خلال أكتوبر الماضي، هو أدنى مستوى من المساعدات منذ فترة طويلة، وبذلك تكون المساعدات انخفضت إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية الحرب”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “كميات المساعدات هذه لا يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص في غزة، معظمهم يعانون من الجوع والمرض وظروف يائسة”.

ولفت إلى أن “هذه المساعدات تمثل 6 في المئة فقط من الإمدادات الإنسانية التي كانت تدخل غزة قبل الحرب”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)