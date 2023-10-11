“أونروا”: ارتفاع عدد النازحين بمدارسنا في غزة إلى 175 ألفا

غزة: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مساء الثلاثاء، أن أكثر من 175 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

وقالت الوكالة في بيان إن “88 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 175 ألف شخص”، مضيفة أن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية (الإسرائيلية).

وكانت “أونروا” قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.

(الأناضول)