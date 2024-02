أونروا: الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح “وصفة لكارثة”- (تدوينة)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، إن “الهجوم الإسرائيلي العسكري المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وسط هؤلاء أهاليها الضعفاء المكشوفين تمامًا هو وصفة لكارثة”.

جاء ذلك في منشور للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقال المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، إن “الكثيرون من أهالي رفح، البالغ عددهم 1.4 مليون شخص، يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة بالشوارع”.

وأضاف أن “الهجوم (الإسرائيلي) العسكري المحتمل على رفح وسط هؤلاء الضعفاء المكشوفين تمامًا، وصفة لكارثة”.

واختتم لازاريني، حديثه بالقول إنني “لم أعد أجد الكلمات لأصف الوضع”.

There is a sense of growing anxiety and growing panic in Rafah. People have absolutely no idea where else to go.

Any large-scale military operation among this population can only lead to an additional layer of endless tragedy that’s unfolding in #Gaza https://t.co/YUg6NnrYuD

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2024