“أونروا”: بدأنا إدخال مساعدات لمحافظتي غزة والشمال منذ أسبوع

غزة: أعلن متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة، بدء إدخال مساعدات لمحافظتي غزة والشمال في القطاع منذ أسبوع، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء الهدنة الإنسانية لأسبوع في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال أبو حسنة الثلاثاء: “بدأنا إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظتي غزة والشمال، منذ نحو أسبوع لأول مرة من انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر الماضي”.

وأضاف أن “متوسط أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا منذ نحو أسبوع يقدّر بحوالي 5-7 شاحنات، محمّلة بالمواد الغذائية”.

وأكد أن هذه المساعدات “لا تلبي شيئا من احتياجات سكان محافظتي غزة والشمال”، لافتًا إلى أن “عشرات الآلاف منهم يتضوّرون جوعًا”.

كما بيّن أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بشكل عام، “لا تلبّي 7 بالمئة من احتياجات السكان من كافة المستلزمات الغذائية والإغاثية”.

وفي السياق، قال أبو حسنة إنه تم تعليق إدخال المساعدات ليوم واحد فقط الأسبوع الماضي، جراء تعرّض القافلة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: “لكننا مستمرون بإدخال هذه المساعدات في الأيام المقبلة، وسنحاول أن نزيد الكمية”، مشددا على أنه “لا بديل” أمام الأونروا إلا “مواصلة إدخال المساعدات رغم تعرض قوافلها لإطلاق النار”.

(الأناضول)