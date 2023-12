أونروا تؤكد استشهاد 133 من موظفيها في غزة- (تدوينة)

إسطنبول: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، استشهاد 133 من موظفيها في غزة، معظمهم مع عائلاتهم، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوكالة الأممية إن “موظفينا في غزة يأخذون أطفالهم إلى العمل حتى يعلموا أنهم بأمان، أو أنهم قد يموتون معا”.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن “وضع المدنيين في غزة لا يمكن الدفاع عنه، لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة”.

واختتمت “أونروا” بالقول: “تأكد مقتل 133 من زملائنا في عمليات القصف الإسرائيلي في غزة، ومعظمهم مع عائلاتهم”.

Our staff in #Gaza take their children to work so they know they are safe, or can die together.

133 @UNRWA colleagues have been confirmed killed in bombardments, most with their families.

The situation of civilians in #Gaza is untenable, we are reaching a point of no return. pic.twitter.com/IIu5nAcSrB

— UNRWA (@UNRWA) December 9, 2023