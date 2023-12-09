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أونروا تؤكد استشهاد 133 من موظفيها في غزة- (تدوينة)

9 - ديسمبر - 2023

توماس وايت مدير شؤون "أونروا" في غزة

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إسطنبول: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، استشهاد 133 من موظفيها في غزة، معظمهم مع عائلاتهم، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوكالة الأممية إن “موظفينا في غزة يأخذون أطفالهم إلى العمل حتى يعلموا أنهم بأمان، أو أنهم قد يموتون معا”.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن “وضع المدنيين في غزة لا يمكن الدفاع عنه، لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة”.

واختتمت “أونروا” بالقول: “تأكد مقتل 133 من زملائنا في عمليات القصف الإسرائيلي في غزة، ومعظمهم مع عائلاتهم”.

وفي تدوينة منفصلة، قال توماس وايت مدير شؤون “أونروا” في غزة، إن “الحرب ألحقت خسائر فادحة بغزة وأهلها، حيث فقد الناس ذويهم وممتلكاتهم ومنازلهم”.

وأضاف وايت: “رغم الظروف الصعبة، يواصل موظفو “أونروا” العمل ساعات طويلة لخدمة مجتمعهم في ظل نقص المساعدات الإنسانية، واستمرار الحرب”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 6:59 م

    هه بؤس الأمم المتحدة من بؤس الانروا التي تجوع الفلسطينيين وتشوذهم هذي سنين وسنين بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين يا أبو العينين 🇵🇸😫

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:09 م

    هه إبادة الشعب الفلسطيني على يد عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان تتم على قدم وساق ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫

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