“أونروا” تسأل: هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه لمحنة غزة- (تدوينة)

إسطنبول: تساءل مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، إن “كانت الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة سكان قطاع غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا”.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به لازاريني، لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، ونشر مقطعا منه على حساب الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”.

وقال مفوض عام “أونروا” متسائلا: “هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا؟”.

ورجح المسؤول الأممي أن ذلك “ساهم في توجيه الانتقادات لنا، أو تسريعها، أو تضخيمها”.

“Are we paying the price for having been vocal in drawing attention about the plight of people in📍#Gaza, of this humanitarian disaster, unfolding on our watch?" @UNLazzarini @FT "This might have contributed to, accelerate or amplify, the criticism.”⬇️https://t.co/RVqhqFipdm

— UNRWA (@UNRWA) February 4, 2024