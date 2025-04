أونروا تحذر بشأن مصير 800 طفل ستغلق إسرائيل مدارسهم بالقدس الشرقية- (تدوينة)

إسطنبول: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، بشأن مصير 800 طفل وطفلة فلسطينيين مع اقتراب إغلاق إسرائيل مدارس تابعة لها في القدس الشرقية.

وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة “اكس”: “في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ”.

وأوضح أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

وأضاف: “لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، مما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة بالقرب من منازلهم”.

وأردف فريدريش: “الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم”.

In less than ten days the closure orders issued by Israeli officials for six @UNRWA schools in #EastJerusalem will enter into force, risking the #RightToEducation of some 800 boys and girls. These orders violate Israel’s obligations under international law.

— Roland Friedrich (@GRFriedrich) April 29, 2025