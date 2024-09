“أونروا”: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة- (تدوينة)

أنقرة: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن إسرائيل لم تسمح بأكثر من نصف المساعدات المقررة هذا العام إلى شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، الثلاثاء، حول منع أنشطة الإغاثة لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

وقالت: “السلطات الإسرائيلية منعت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 51 بالمئة من المهمات التي خططت لها الأونروا وشركاؤها في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات لمناطق شمالي غزة”.

وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي شمالي غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية.

🛑 51% of missions planned by @UNRWA and humanitarian partners to deliver aid and undertake assessments to areas in north📍#Gaza this year were denied access by Israeli authorities.

Food insecurity north of Wadi Gaza has reached an extremely critical state #AccessDenied pic.twitter.com/YeKsZpKh4E

