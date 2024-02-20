“أونروا”: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة- (تدوينة)

أنقرة: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن إسرائيل لم تسمح بأكثر من نصف المساعدات المقررة هذا العام إلى شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، الثلاثاء، حول منع أنشطة الإغاثة لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

وقالت: “السلطات الإسرائيلية منعت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 51 بالمئة من المهمات التي خططت لها الأونروا وشركاؤها في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات لمناطق شمالي غزة”.

وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي شمالي غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية.

🛑 51% of missions planned by @UNRWA and humanitarian partners to deliver aid and undertake assessments to areas in north📍#Gaza this year were denied access by Israeli authorities. Food insecurity north of Wadi Gaza has reached an extremely critical state #AccessDenied pic.twitter.com/YeKsZpKh4E — UNRWA (@UNRWA) February 20, 2024

من جانبه حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من تداعيات تعليق المساعدات عن المنظمة الأممية على مساعداتها للفلسطينيين في دول أخرى، فضلاً عن قطاع غزة.



وأضاف في منشور له على منصة “إكس” أن عواقب تعليق بعض الدول تمويلها لـ “أونروا” لن يقتصر فقط على التأثير السلبي لقدرات المنظمة الأممية للاستجابة على احتياجات قطاع غزة فقط.

وأوضح أن هذه الخطوة “ستوجه ضربة” على أنشطة “أونروا” والتي يستفيد منها مئات آلاف الطلاب في المدارس التابعة لها، وقرابة مليوني فلسطيني يستفيدون من مساعداتها في كلّ من الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والأردن، وسوريا ولبنان.

واختتم منشوره بالقول: “أونروا بالنسبة لهؤلاء هي الشريان الوحيد للحياة”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

(الأناضول)