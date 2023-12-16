أونروا تعرب عن “الفزع جراء تشويه سمعة الفلسطينيين” 

إسطنبول: أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن “الفزع” جراء حملات “تشويه السمعة” التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.

جاء ذلك في كلمة لمفوض “أونروا” فيليب لازاريني، نشرت الوكالة الأممية فحواها على حسابها في منصة “إكس”، السبت.

وأفاد المسؤول الأممي بشعوره بـ “الفزع جراء حملات تشويه السمعة، التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدم لهم المساعدات”.

وأضاف لازاريني: “بصفتي مفوض عام ’أونروا’، عايشت ذلك أكثر من مرة، لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب”.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

ومع بداية الحرب قطعت إسرائيل عن فلسطينيي القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصفت المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه ودمرت البنية التحتية.

(الأناضول)