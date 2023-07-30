“أونروا” تعلق جميع خدماتها في مخيم “عين الحلوة” بلبنان

بيروت: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، جراء الاشتباكات المتواصلة فيه بين مسلحين فلسطينيين.

وقالت الوكالة، في بيان: “الأونروا تعلق جميع عملياتها في مخيم عين الحلوة”.

وأضافت: ” تتواصل الاشتباكات المسلحة في المخيم حيث استخدمت فيها القذائف صاروخية والقنابل والتي أسفرت عن سقوط قتلى، فيما تضررت مدرستان تابعتان للأونروا تستوعبان 2000 طالب”.

ودعت الوكالة الأممية جميع الأطراف المسلحة بالمخيم إلى “ضمان سلامة المدنيين وحرمة مباني الأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق الأحد، قُتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في اشتباكات بمخيم عين الحلوة بين مسلحين من “آل زبيدات” (مقربين من حركة فتح) وآخرين من جماعات محسوبة على الناشطين الإسلاميين، استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية.

واندلعت الاشتباكات في أعقاب إطلاق نار استهدف الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية لبنانية).

وحتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بإصابة أحد عناصره بجروح جراء شظايا قذيفة هاون سقطت داخل مركز عسكري تابع له.

وأدت الاشتباكات أيضا إلى تضرر محال ومنازل في مدينة صيدا (خارج المخيم)، ما دفع بالقوى الأمنية اللبنانية إلى قطع حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية القريبة من المخيم.

ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل لدى “أونروا”.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.

(الأناضول)