“أونروا” تعلن ارتفاع عدد شهداء موظفيها في غزة إلى 103- (تدوينة)

إسطنبول: أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الخميس، ارتفاع عدد شهداء موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 103 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأوضح لازاريني، في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس”: إن “كل يوم يصبح يوما حزينا بالنسبة للأمم المتحدة وأونروا مع تزايد عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة، فالآن، تأكد مقتل 103 منهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأعرب المسؤول الأممي عن شعوره بالصدمة.

وفي معرض وصفه لزملائه القتلى، قال لازاريني لقد “كانوا أشخاصًا رائعين، وكرسوا حياتهم لخدمة مجتمعاتهم”.

Every day is a sad day for the @UN and @UNRWA, I am devastated to now confirm that 103 colleagues have been killed in #Gaza since 7 October. They were wonderful people who dedicated their lives to their communities.@JulietteTouma @NYTBen @nytimes https://t.co/wPKHGDYmt1 — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 16, 2023

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 41 يوما حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

(الأناضول)