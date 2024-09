“أونروا” تعلن ارتفاع عدد شهداء موظفيها في غزة إلى 103- (تدوينة)

إسطنبول: أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الخميس، ارتفاع عدد شهداء موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 103 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأوضح لازاريني، في تدوينة على حسابه عبر منصة “إكس”: إن “كل يوم يصبح يوما حزينا بالنسبة للأمم المتحدة وأونروا مع تزايد عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة، فالآن، تأكد مقتل 103 منهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأعرب المسؤول الأممي عن شعوره بالصدمة.

وفي معرض وصفه لزملائه القتلى، قال لازاريني لقد “كانوا أشخاصًا رائعين، وكرسوا حياتهم لخدمة مجتمعاتهم”.

Every day is a sad day for the @UN and @UNRWA, I am devastated to now confirm that 103 colleagues have been killed in #Gaza since 7 October.

They were wonderful people who dedicated their lives to their communities.@JulietteTouma @NYTBen @nytimes https://t.co/wPKHGDYmt1

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 16, 2023