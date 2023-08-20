“أونروا” تعلن حاجتها بشكل عاجل لـ275 مليون دولار لاستمرار عملياتها

عمان: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) حاجتها بشكل عاجل إلى 275 مليون دولار حتى نهاية العام لاستمرار عملياتها والاستجابة الإنسانية في قطاع غزة .

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية اليوم الأحد عن المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي قولها إن الوكالة تحتاج بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة.

ووفق الرفاعي ، تحتاج المنظمة الأممية إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وكانت الوكالة وجهت في بداية العام نداء لجمع 6ر1 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

ووفق القناة ، “تواجه الأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022”.

( د ب أ )