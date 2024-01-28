أونروا: تعليق التمويل يوقف الدعم للاجئي فلسطين خلال أسابيع

إسطنبول: حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية “سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع”.

جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد.

وأضاف مفوض عام “أونروا”: “نعتمد على دعم شركائنا حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.

وأكد أن “أونروا” تشعر بـ”الصدمة” إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.

(الأناضول)