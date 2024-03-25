أونروا تفيد بعدم وصول أي مساعدات لشمال قطاع غزة رغم التحذيرات العاجلة من المجاعة

جنيف- تل أبيب: أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، بعدم وصول أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة، رغم التحذيرات العاجلة من حدوث مجاعة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات مفوض عام أونروا أمس الأحد، التي قال فيها إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذاء تابعة لأونروا إلى شمال غزة، حيث قال فيليب لازاريني إن الناس على وشك المجاعة.

وقالت أونروا إن هناك في المتوسط 157 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت المنطقة هذا الشهر حتى أمس الأول السبت. وأكدت أن إسرائيل رفضت منذ ذلك الحين دخول قوافل الغذاء العاجلة التابعة لأونروا إلى شمال القطاع المحاصر.

وأوضحت أونروا أن “هذا العدد لا يزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية للمعبرين الحدوديين، وهدف دخول 500 شاحنة يوميا، مع وجود تحديات في كل من معبري كرم أبو سالم ورفح”.

(وكالات)