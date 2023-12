“أونروا”: سكان غزة جائعون ومتحرقّون إلى الغذاء- (تدوينة وفيديو)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن سكان قطاع غزة “جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون “أونروا” بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”.

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسؤول الأممي أن “قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة”.

وأضاف أن “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”.

وأشار إلى أن “سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”.

واختتم وايت، حديثه بالقول إن “هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.

People are hungry and just desperate for food @UNRWA convoy in #Gaza City this week.

40% of the population at risk of famine.

More regular supplies needed – require safe and sustainable #humanitarain access everywhere including to the North of Gaza pic.twitter.com/ylZ3ors6RN

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 30, 2023