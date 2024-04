“أونروا”: سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعي وسط شح المساعدات- (تدوينة)

غزة: قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن سكان غزة يتعرضون لـ”عقاب جماعي” في ظل شح المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، الخميس، حول الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف لازاريني: “غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية”.

ولفت إلى أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية”.

وأوضح أن الوضع في غزة “يتجه نحو المجاعة”، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

The Palestinian people subjected to collective punishment with too little humanitarian aid allowed in.

The clock is ticking fast towards #famine. #ceasefire now #Gaza pic.twitter.com/KQ4fHpsCsQ

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 3, 2024